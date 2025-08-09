США, Україна та європейські союзники планують зустрітися у Великій Британії напередодні саміту Трампа і Путіна

Високопоставлені представники США, України та кількох європейських країн планують зустрітися цими вихідними у Великій Британії, щоб спробувати узгодити спільні позиції напередодні запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляють три джерела Axios, знайомі з планами.

Україна та кілька союзників по НАТО приватно занепокоєні, що Трамп може погодитися на пропозиції Путіна щодо завершення війни, не врахувавши їхніх позицій.

Ідея провести зустріч особисто у Великій Британії виникла під час конференцдзвінка в п’ятницю між посадовцями США, України та Європи — це вже третій такий дзвінок за три дні. Організаційні питання зустрічі, зокрема хто візьме участь, ще обговорюються.

Нова динаміка у переговорах щодо України почалася раніше цього тижня після зустрічі спецпредставника Білого дому Стіва Уіткоффа з Путіним у Москві, що відбулася за два дні до закінчення ультиматуму Трампа щодо припинення вогню або санкцій.

Хоча Трамп підписав указ, що дозволяє вводити санкції щодо країн, які купують російську нафту, а також анонсував плановане підвищення тарифів для Індії, у п’ятницю нових санкцій не оголосив.

У середу Трамп провів конференцдзвінок з президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами, щоб проінформувати їх про зустріч Уіткоффа з Путіним.

Два джерела повідомили, що Уіткофф розповів учасникам, що Путін погодився припинити війну, якщо Україна погодиться віддати Луганську і Донецьку області, які російські війська переважно контролюють з початку вторгнення, а також Крим.

За словами джерел, деякі учасники дзвінка отримали враження, що Путін також погодився відмовитися від претензій на два інші українські регіони, частково підконтрольні Росії: Херсонську та Запорізьку області. Це було б значущою поступкою порівняно з попередніми позиціями Росії.

Однак під час іншого відеодзвінка Уіткоффа з високопоставленими українськими та європейськими посадовцями наступного дня він повідомив, що Путін погодився лише заморозити нинішні позиції Росії в цих регіонах.

Це означає, що значна частина цих територій залишиться під російською окупацією, зокрема стратегічна Запорізька атомна електростанція.

Під час останнього конференцдзвінка у п’ятницю учасники обговорювали можливість особистої зустрічі, щоб координувати спільну позицію.

«Ми зосередилися на узгодженні позицій для якнайшвидшого досягнення стійкого і справедливого миру для України. Ми готові працювати максимально продуктивно, щоб врятувати життя та припинити бойові дії», — написав керівник канцелярії президента України Андрій Єрмак у соцмережі після дзвінка.

Українські посадовці визнають, що плутаються у деталях російської пропозиції та позиції США.

Один український чиновник повідомив Axios, що навіть якщо Зеленський погодиться на вимоги Путіна, йому доведеться оголосити референдум, бо за Конституцією України він не може самостійно передавати території.

Трамп у п’ятницю заявив, що потенційна угода включатиме «деякий обмін територіями на користь обох країн» і наголосив, що намагається повернути Україні частину територій, які Росія окупувала під час війни.

Трамп сказав, що Зеленський готує умови, які дозволять йому «підписати щось» у спосіб, що не порушуватиме українське законодавство.