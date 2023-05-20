Політика

США та Японія запровадили нові санкції проти Росії

20 Травня 2023 15:29
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японія, санкції, сша

Уряди США та Японії запровадили нові санкції проти сотень людей та організацій, пов’язаних з війною Росії проти України, оскільки “Група семи” підтвердила свою рішучість підвищити відповідальність Москви за її вторгнення в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Nikkei Assia.

У заяві йдеться, що лідери G-7 “підтвердили відданість спільній боротьбі проти незаконної, невиправданої і неспровокованої агресивної війни Росії в Україні”.

Високопоставлений американський чиновник повідомив, що між Вашингтоном і його партнерами відбулися дуже конкретні переговори щодо нових санкцій.

Зазначається, що заява включає санкції проти 22 осіб і 104 організацій, запроваджені Міністерством фінансів США. В свою чергу, Державний департамент Сполучених Штатів запровадив санкції проти близько 200 осіб, організацій, суден і літаків. Крім того, значно розширило експортний контроль для Росії і американське Міністерство торгівлі, додавши 71 суб’єкта до свого списку.

“Обмеження проти російської агресії були заплановані на підтримку зобов’язань лідерів G-7 щодо подальшої протидії особам, які мають ключове значення для військово-промислової бази Росії, включаючи компанії, що працюють в аерокосмічній галузі, квантових обчисленнях і фінансах”, – заявили в Міністерстві фінансів США.

Тим часом уряд Японії оголосив про додаткові санкції проти Росії, включаючи заморожування активів близько 100 осіб і організацій, які намагаються ухилитися від існуючих санкцій. Країна заборонить експорт до близько 80 російських організацій, пов’язаних з російськими військовими. Підприємствам також буде заборонено надавати архітектурні та інженерні послуги російським клієнтам.


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