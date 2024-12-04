Політика

США та Німеччина наразі не можуть запросити Україну до НАТО
4 Грудня 2024 07:10
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німеччина, нато, сша, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

США та Німеччина поки не готові підтримати офіційне запрошення України до НАТО.

Про це повідомляє “Суспільне”, посилаючись на джерело в Альянсі.

Зазначається, що позиції Вашингтона та Берліна є основною перешкодою для обговорення цього питання.

“Складність полягає насамперед у позиціях США та Німеччини. Точно сказати, що їх найбільше турбує, складно, але питання вступу України до НАТО наразі не розглядається”, — цитує джерело видання.

Крім того, зазначено, що заперечення щодо запрошення України висловлюють також Словаччина та Угорщина. Ця позиція прослідковується в заявах політиків цих країн.


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США та Німеччина наразі не можуть запросити Україну до НАТО
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