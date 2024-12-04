США та Німеччина наразі не можуть запросити Україну до НАТО

США та Німеччина поки не готові підтримати офіційне запрошення України до НАТО.

Про це повідомляє “Суспільне”, посилаючись на джерело в Альянсі.

Зазначається, що позиції Вашингтона та Берліна є основною перешкодою для обговорення цього питання.

“Складність полягає насамперед у позиціях США та Німеччини. Точно сказати, що їх найбільше турбує, складно, але питання вступу України до НАТО наразі не розглядається”, — цитує джерело видання.

Крім того, зазначено, що заперечення щодо запрошення України висловлюють також Словаччина та Угорщина. Ця позиція прослідковується в заявах політиків цих країн.