США передасть Україні ЗРК Hawk

Сполучені Штати хочуть викупити у Тайваню списані зенітні комплекси MIM-23 Hawk із ракетами, які пізніше відправлять до України в рамках нового пакету військової допомоги.

Про це інформує видання Taiwan News.

У повідомленні журналістів вказується, що США мають намір викупити Phase III MIM-23 Hawk, які були зняті з озброєння в червні. Перед купівлею зброю уряди країн провели відповідні консультації.

Дані ЗРК передадуть Україні для боротьби з безпілотниками та літаками на малих висотах.

У Міноборони Тайваню відмовились коментувати дану інформацію, однак заявили, що зброя утилізується відповідно до правил. Уряд Тайваню замінить списані ЗРК на комплекси Sky Bow III (TK-3).

У Тайваню в наявності є щонайменше 13 батарей Phase III MIM-23 Hawk та 39 радарів цієї системи.

За даними ВПС Тайваню, ЗРК Hawk були використані в 41 бойовому навчанні в період з 1965 по 2017 рік, успішно вразивши свої цілі у понад 90% випадків.