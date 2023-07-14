Суспільство

США передасть Україні ЗРК Hawk

14 Липня 2023 18:49
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сша, допомога

Сполучені Штати хочуть викупити у Тайваню списані зенітні комплекси MIM-23 Hawk із ракетами, які пізніше відправлять до України в рамках нового пакету військової допомоги.

Про це інформує видання Taiwan News.

У повідомленні журналістів вказується, що США мають намір викупити Phase III MIM-23 Hawk, які були зняті з озброєння в червні. Перед купівлею зброю уряди країн провели відповідні консультації.

Дані ЗРК передадуть Україні для боротьби з безпілотниками та літаками на малих висотах.

У Міноборони Тайваню відмовились коментувати дану інформацію, однак заявили, що зброя утилізується відповідно до правил. Уряд Тайваню замінить списані ЗРК на комплекси Sky Bow III (TK-3).

У Тайваню в наявності є щонайменше 13 батарей Phase III MIM-23 Hawk та 39 радарів цієї системи.

За даними ВПС Тайваню, ЗРК Hawk були використані в 41 бойовому навчанні в період з 1965 по 2017 рік, успішно вразивши свої цілі у понад 90% випадків.


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