Політика

США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні

19 Квітня 2023 20:30
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сша, допомога

США мають оголосити про новий пакет військової допомоги Україні 19 квітня. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, цитує її канал CNN.

За її словами, пакет буде оголошено Пентагоном та Державним департаментом вже у середу.

Вона наголосила, що це буде частиною зусилля підтримки України, яка отримає ракети для систем HIMARS, протитанкові системи та артилерійські снаряди.

“США продовжуватимуть працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб допомогти Україні захистити себе, захистити свою демократію та захистити свій народ”, — додала вона.


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