США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні

США мають оголосити про новий пакет військової допомоги Україні 19 квітня. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, цитує її канал CNN.

За її словами, пакет буде оголошено Пентагоном та Державним департаментом вже у середу.

Вона наголосила, що це буде частиною зусилля підтримки України, яка отримає ракети для систем HIMARS, протитанкові системи та артилерійські снаряди.

“США продовжуватимуть працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб допомогти Україні захистити себе, захистити свою демократію та захистити свій народ”, — додала вона.