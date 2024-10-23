Політика

США нададуть Україні 20 млрд доларів за рахунок прибутку від заморожених російських активів, – Зеленський
23 Жовтня 2024 20:31
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Сполучені Штати ухвалили рішення надати Україні 20 млрд доларів – це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами.

Про це під час вечірнього звернення повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Частина рішення G7 про 50 мільярдів доларів для України – для нашого захисту, для нашої стійкості. Це те, що справді підтримає нас. І важливо реалізувати це вже цього року. Дякую Сполученим Штатам, дякую всій “Групі семи”, – сказав Зеленський.

Також президент розповів про доповідь Головкома Олександра Сирського – фронт і Курська операція.

“Найбільше уваги – складним напрямкам на Донеччині. А також потребам наших воїнів, наших бойових бригад в оперативності постачання від партнерів. Оперативність завжди означає більший результат. Я хочу відзначити сьогодні наших воїнів: 38-му окрему бригаду морської піхоти – це Покровський напрямок – та 79-ту бригаду ДШВ – це Курахівський напрямок”, – додав Зеленський.

Також була нарада із секретарем РНБО Олександром Литвиненком про контроль за виконанням рішень РНБО та підготовку деяких військових питань на наступну Ставку.


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