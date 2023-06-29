Політика

США і Китай планують збільшити кількість авіарейсів між країнами

29 Червня 2023 07:30
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китай, сша, авіа

Сполучені Штат і Китай розглядають можливість збільшення комерційних авіарейсів між країнами.

Про це пише Reuters, цитуючи помічника держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніела Крітенбрінка

Під час виступу на заході Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, Крітенбрінк заявив, що країни домовилися “розглянути можливість поетапного збільшення кількості комерційних рейсів між Сполученими Штатами і Китаєм”.

За його словами, до спалаху коронавірусу між США і Китаєм здійснювалося близько 350 рейсів на тиждень, нині їх всього 24 на тиждень.

“Я думаю, ми можемо зробити краще”, – заявив він.

За його словами, домовленість була досягнута під час візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю на початку цього місяця.

Після початку пандемії COVID-19 у 2020 році дві країни обмежили польоти і поїздки, щоб запобігти поширенню хвороби, і авіасполучення не було відновлене повністю.

Крітенбрінк заявив, що хотів би, щоб дисбаланс у кількості китайських студентів у США та американських студентів у Китаї вирівнявся.

За його словами, наразі у США навчається близько 300 тисяч китайських студентів, тоді як в університетах Китаю здобувають освіту лише 350 американських студентів.


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