США хочуть провести окремі зустрічі з Росією та Україною перед спільними переговорами, – NBC News

США збираються провести окремі переговори з представниками Росії та України перед можливими спільними переговорами, повідомили джерела NBC News серед американських чиновників.

За словами одного з них, такий підхід свідчить про те, що США однаково активно співпрацюють як з Росією, так і з Україною. “Ми хочемо покласти край смертям і рухатися до міцного миру”, – додав він.

Переговори про припинення війни РФ проти України за участю делегацій Росії та США відбудуться в Ер-Ріяді, як очікується, 18 лютого.

Співрозмовник NBC News в оточенні президента України Володимира Зеленського розповів, що станом на вечір 15 лютого Київ усе ще не був запрошений на переговори між США і Росією в Саудівській Аравії. Джерела телеканала у США підтвердили цю інформацію.

“Небезпечно говорити з ворогами до того, як ви поговорите з союзниками. Позиція України залишається незмінною: перед будь-якими переговорами з Путіним нам потрібна спільна позиція України, США та Європи”, – заявив співрозмовник NBC в Україні.