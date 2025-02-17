Політика

США хочуть провести окремі зустрічі з Росією та Україною перед спільними переговорами, – NBC News
17 Лютого 2025 11:38
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США збираються провести окремі переговори з представниками Росії та України перед можливими спільними переговорами, повідомили джерела NBC News серед американських чиновників.

За словами одного з них, такий підхід свідчить про те, що США однаково активно співпрацюють як з Росією, так і з Україною. “Ми хочемо покласти край смертям і рухатися до міцного миру”, – додав він.

Переговори про припинення війни РФ проти України за участю делегацій Росії та США відбудуться в Ер-Ріяді, як очікується, 18 лютого.

Співрозмовник NBC News в оточенні президента України Володимира Зеленського розповів, що станом на вечір 15 лютого Київ усе ще не був запрошений на переговори між США і Росією в Саудівській Аравії. Джерела телеканала у США підтвердили цю інформацію.

“Небезпечно говорити з ворогами до того, як ви поговорите з союзниками. Позиція України залишається незмінною: перед будь-якими переговорами з Путіним нам потрібна спільна позиція України, США та Європи”, – заявив співрозмовник NBC в Україні.


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