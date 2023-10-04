Справа Майдану: завершено розслідування щодо Януковича і екскерівників силових відомств

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів учасників акції протесту на Майдані 18–20 лютого 2014 року. Обвинувальні акти стосовно колишнього Президента України та 9 ексвисокопосадовців направлені до суду.

Про це інформує пресслужба ДБР.

У вчиненні низки тяжких та особливо тяжких злочинів щодо протестувальників обвинувачуються члени злочинної групи — колишні високопосадовці:

Президент України;

Міністр внутрішніх справ України;

заступник Міністра внутрішніх справ України;

Голова СБУ;

Перший заступник Голови СБУ — керівник Антитерористичного центру;

Міністр оборони України;

начальник Головного управління — командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;

в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві;

заступник начальника ГУМВС України — начальник міліції громадської безпеки;

командир ПМОП “Беркут” при ГУМВС України в м. Києві.

Розслідування встановлено, що колишній Президент України, з метою незаконного перешкоджання організації та проведенню мітингів на підтримку підписання Угоди про асоціацію з ЄС, за підбурювання представників держави-агресора, створив організовану злочинну групу.

До її складу залучив колишніх Міністра внутрішніх справ і його заступника, командувача внутрішніх військ МВС України, Голову Служби безпеки і його заступника, начальника ГУ МВС в м. Києві і його заступника, командира столичного полку міліції особливого призначення “Беркут” та Міністра оборони України.

Встановлено, що вони 18-20 лютого 2014 року віддавали накази щодо застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних на те підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці та припинення акцій протесту. Також посадовці організували штурм Майдану під виглядом “антитерористичної операції”, а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень, без жодних законних підстав.

За даними Офісу Генпрокурора, дії обвинувачених призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту. В тому числі смерті 67 цивільних. Всього постраждали 887 цивільних та 132 правоохоронці. Завдано майнові збитків на суму понад 16 млн грн.

У зв’язку з тим, що ексвисокопосадовців з 2014 року переховуються від сторони обвинувачення і суду на території рф, тимчасово окупованій АР Крим та м. Севастополь, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось за відсутності підозрюваних (in absentia). Стосовно усіх обвинувачених судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Обвинуваченим інкриміновано організацію вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організацію терористичного акту (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України). Колишнім Голові СБУ та командувачу ВВ МВС України також інкриміновано дезертирство (ч. 1 ст. 408 КК України).