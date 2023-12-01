Справу Коболєва скерували до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови правління НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва. Його звинувачують у незаконній виплаті премій на понад 229 млн грн.
Про це повідомляє САП.
Обвинувальний акт стосовно ексголови Нафтогазу прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував 29 листопада.
Крім того, як зазначають у відомстві, 30 листопада ВАКС також продовжив строк дії обовʼязків, покладених на обвинуваченого у звʼязку із застосуванням застави. Згідно із цими обмеженнями, Коболєв зобов’язаний:
- не виїжджати за кордон;
- прибувати на кожну вимогу до детектива, прокурора, слідчого судді та до суду;
- повідомляти про зміну місця проживання;
- утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду;
- дати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон.