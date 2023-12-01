Справу Коболєва скерували до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови правління НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва. Його звинувачують у незаконній виплаті премій на понад 229 млн грн.

Про це повідомляє САП.

Обвинувальний акт стосовно ексголови Нафтогазу прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував 29 листопада.

Крім того, як зазначають у відомстві, 30 листопада ВАКС також продовжив строк дії обовʼязків, покладених на обвинуваченого у звʼязку із застосуванням застави. Згідно із цими обмеженнями, Коболєв зобов’язаний: