Суспільство

Спецпризначенці Нацгвардії знищили елітний підрозділ РФ на Донеччині (відео)

3 Жовтня 2022 17:51
133
нгу

Один зі спецпідрозділів Нацгвардії, що виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, знищив елітний підрозділ рф. Про це повідомили в НГУ, оприлюднивши в мережі відповідне відео.


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