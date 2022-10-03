Суспільство

Спецпризначенці Нацгвардії знищили елітний підрозділ РФ на Донеччині (відео) Один зі спецпідрозділів Нацгвардії, що виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, знищив елітний підрозділ рф. Про це повідомили в НГУ, оприлюднивши в мережі відповідне відео. Поділитися:



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