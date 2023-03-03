SpaceX вивела на орбіту восьму з початку року групу інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у п’ятницю успішно вивела на орбіту чергову партію з 51 міні-супутника для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

“Виведення 51-го супутника Starlink підтверджено”, – йдеться у повідомленні.

Deployment of 51 Starlink satellites confirmed — SpaceX (@SpaceX) March 3, 2023

Запуск було здійснено зі стартового майданчика SLC-4E на базі американських Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії о 10:38 за часом Тихоокеанського узбережжя США (о 20:38 за Києвом).

Приблизно через 15 з половиною хвилин після старту ракети всі супутники відокремилися від її другого ступеня і вийшли на штатну орбіту.

Старт став 77-м за рахунком запуском інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink та восьмим з початку поточного року.

Наразі SpaceX є найбільшим супутниковим оператором у світі. Інтернет-мережа Starlink доступна користувачам у 50 країнах, у тому числі в Північній Америці, Європі, Далекому Сході та Австралії.