Сьогодні вночі кордон Фінляндії закриють для російських туристів, їх візи будуть анульовані

Сьогодні фінський уряд має прийняти принципове рішення, яке дозволить значно скоротити кількість поїздок росіян до Фінляндії.

За інформацією Helsingin sanomat, нові прикордонні правила мають набути чинності вже в ніч із четверга на п’ятницю, якщо уряд на сьогоднішньому засіданні не змінить уже попередньо узгоджений графік.

“За попередніми оцінками, приїзд росіян до Фінляндії, можливо, скоротиться вдвічі від нинішнього рівня, але ефект оцінити складно. Ефект може бути меншим”, – пише видання.

Про своє рішення уряд оголосить на прес-конференції після засідання Урядової ради.

“Нова політика нагадує прикордонну практику епохи “ковіда”, за винятком того, що обмеження на в’їзд в країну стосуються лише росіян, а підстави для відмови у в’їзді в країну інші.

Отже, в основному кордон закритий для росіян, але в країну все одно можна потрапити з багатьох особливих причин. На практиці кордон закритий лише для туристів.

Особливі причини для в’їзду в країну були визначені більш-менш так само, як і в період “корони”.

Можна ще за сімейними обставинами. Росіяни все ще можуть в’їжджати до Фінляндії для навчання та виконання необхідної роботи. Серед особливих груп – дипломати”, – пише Helsingin sanomat.

Зазначається також, що у паспорті робитиметься запис про відмову у в’їзді в країну та, на власний розсуд, анулюється віза, якщо відповідно до нового положення закінчилися підстави для її дії.

“Це означає, що візи росіян, які приїжджають до Фінляндії як туристи, фактично анулюються. У цьому випадку мандрівник більше не зможе в’їхати на територію ЄС, наприклад, з кордону іншої країни Шенгенської угоди за візою, виданою Фінляндією”, – підкреслюється у статті.