Сьогодні уряд має оновити правила виїзду за кордон для чоловіків у віці від 18 до 22 років

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 26 серпня на засіданні уряду ухвалять оновлені правила виїзду за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років.

Про це він повідомив після розмови із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

“Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати”, – зазначив проезидент.

Нині в умовах воєнного стану та загальної мобілізації чоловікам від 18 до 60 років заборонено виїзд за межі України. Водночас існують винятки, що стосуються людей з інвалідністю, багатодітних батьків, волонтерів і водіїв, які займаються перевезенням гуманітарних вантажів.