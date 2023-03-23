З 31 березня в українських теле- та радіо-програмах не буде лунати російська мова

31 березня 2023 року набирає чинності Закон України “Про медіа”, який посилить позиції української мови у цій сфері.

Про це повідомляє сайт Уповноваженого з державної мови.

Зокрема, йдеться про зміни у визначенні українськомовної програми та фільму.

З 31 березня відповідно до норм статті 40 Закону України “Про медіа” українськомовною вважатиметься програма, якщо виступи (репліки) ведучих (дикторів) програми, осіб, які беруть участь у програмі, виконані, перекладені із застосуванням синхронного або послідовного перекладу, дубльовані, озвучені (з урахуванням вимог цього Закону) українською мовою. Винятки стосуються лише мов корінних народів, коротких реплік і виступів в репортажах з місця подій, спонтанних реплік в живому ефірі (їх тривалість не може перевищувати 10 % тривалості передачі), пісень, кліпів, коротких уривків об’єктів авторського права.

Тимчасово до 17 липня 2024 року в живому ефірі українськомовної програми дозволено використання недержавної мови у виступах, інтерв’ю, коментарях, поясненнях, запитаннях тощо осіб, які беруть участь у програмі (крім, ведучих (дикторів) програми), або в окремих репліках ведучих (дикторів) програми в обсязі, обумовленому творчим задумом програми.

Також усунено неузгодженості різних законодавчих актів щодо визначення фільму, виконаного державною мовою.

З моменту набрання чинності Законом “Про медіа” фільм вважатиметься виконаним державною мовою, якщо звуковий ряд під час його демонстрування (розповсюдження) виконаний, дубльований, озвучений державною мовою. Для цілей реалізації художнього, творчого задуму допускається у фільмі (крім дитячих та анімаційних фільмів) використання інших мов в обсязі не більше, ніж 10 відсотків загальної тривалості всіх реплік учасників фільму, при цьому всі іншомовні репліки субтитруються державною мовою.

За чинною нормою, обсяг українськомовних програм, у т.ч. фільмів не може бути менше 75% від ефірного часу. Але згідно із Законом “Про медіа” мінімальна частка української мови на національному телебаченні зросте з 75% до 90% – і не в липні 2024-го, як планувалося раніше, а вже з 1 січня 2024 року.