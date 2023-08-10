Суспільство

ВМС України оголосили тимчасові коридори до портів України

10 Серпня 2023 12:02
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зерно

Українські військові оголосили тимчасові коридори для торгівельних суден, що йдуть з та до портів України. Через блокаду портів росіянами останнє судно з українським продовольством вийшло з порту «Одеса» ще 16 липня.

Про це йдеться у повідомленні Військово-морських сил Збройних сил України.

Військові опублікували прибережне попередження, яким оголосили нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до та з чорноморських морських портів України. Однак, упродовж всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку військ росії.

Ці маршрути Україна вже пропонувала у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада Міжнародної морської організації визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом. IMO закликало рф також виконувати свої зобов’язання за морськими конвенціями.

Ці маршрути в першу чергу будуть використовувати для виходу цивільних суден, які перебувають в українських портах «Чорноморськ», «Одеса» та «Південний» з початку повномасштабного вторгнення.

До проходу маршрутами допускатимуться судна, власники/капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах.

Нагадаємо, що останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. Після виходу росії з Зернової угоди держава-агресор атакувала портову зернову інфраструктуру з метою припинити доступ українського продовольства на світові ринки. Світові лідери, в тому числі країн Африки, закликали росію припинити шантаж продовольством та не перешкоджати українському агроекспорту.


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