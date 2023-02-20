Суспільство

В Україні – День пам’яті Героїв Небесної Сотні

20 Лютого 2023 08:26
24
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революція гідності

У понеділок, 20 лютого, в Україні вже вдев’яте відзначається День пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Ця дата щороку вшановується згідно з указом Президента від 11 лютого 2015 року “Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні”.

В ці дні під час Революції гідності протистояння між українським народом та тодішнім режимом досягло свого піка. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, а після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників.

Усі вони ввійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної Сотні. 105 Героям Небесної Сотні було посмертно присвоєно звання Герой України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані – були посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.


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