Суспільство

Україна не має наміру проводити додаткову мобілізацію, – Подоляк

26 Вересня 2022 20:04
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війна, мобілізація

Україна не має наміру проводити додаткову мобілізацію через оголошення російським диктатором Володимиром Путіним “часткової мобілізації” у його країні.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Tagesschau.de.

“Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони і будемо активно використовувати ці резерви. Ми не маємо сьогодні оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військовослужбовців”, – сказав він.

Подоляк також додав, що Україна втрачає не таку велику кількість бійців, як Росія, якій байдуже на жертви.


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