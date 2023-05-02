У Нідерландах затримали п’яного водія з українськими “правами” на ім’я Бориса Джонсона

У місті Гронінген, що на Півночі Нідерландів, поліція затримала нетверезого чоловіка з фейковим водійським посвідченням. Про це повідомляє місцеве медіа OOG.

Подія відбулася вночі 30 квітня, коли патрульні помітили авто, яке врізалося у стовп.

Видання пише, що спочатку водій відмовлявся проходити тест на алкогольне сп’яніння, але згодом поліцейським вдалося його вмовити.

Драгер підтвердив вміст алкоголю у крові затриманого.

Під час перевірки документів, правоохоронці виявили нібито українське “водійське посвідчення” на ім’я колишнього прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона з надписом “Доброго вечора, ми з України!”.

У “документі” зазначено, що його було видано нібито підрозділом ДАІ Києво-Святошинського району Києва. Строк дії цих “прав” – до 3000 року.

“На жаль для людини, ми не попалися на цю підробку”, – заявили у поліції Нідерландів.