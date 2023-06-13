У Міноборони розповіли про результати Сил оборони за 12 червня

Українські захисники продовжують контрнаступальні дії на кількох напрямках фронту. Лише минулої доби, 12 червня, Сили оборони просунулися на Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м, на Торецькому напрямку – на 200 м, а на Бердянському напрямку – приблизно на 1 км.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр:

“Ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції. Активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійський вогонь. Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими рвами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе”.

За словами Ганни Маляр, зараз тривають бої в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, поблизу Макарівки на Оріховському напрямку. На Бахмутському – біля Марʼїнки та Ягідного, а на Лиманському – поблизу Веселого.

Додамо, раніше у Генштабі розповіли, що Збройні сили України досягають успіху в наступальній операції на Бердянському напрямку