Суспільство

Сили оборони за добу просунулися на бердянському напрямку від 500 метрів до 1 кілометра, – Генштаб

13 Червня 2023 11:22
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Деокупація

Збройні сили України досягають успіху в наступальній операції на бердянському напрямку, заявив представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

Під час прямого включення з Military Media Center, Ковальов повідомив, що під час ведення наступальної операції в Таврійському і Донецькому операційних районах війська ударного угруповання Сил оборони України за минулу добу на бердянському напрямку просунулися на відстань від 500 метрів до 1 кілометра.

“Площа території, взятої під контроль, становить до трьох квадратних кілометрів”, – зазначив він.


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