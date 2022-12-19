Суспільство

У Києві засвітили вогні на головній ялинці країни

19 Грудня 2022 18:01
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У понеділок, 19 грудня, на Софійській площі в Києві засвітили вогні на головній ялинці країни. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

“Цього року було багато дискусій – чи варто ставити ялинку. Зважаючи на те, що ми живемо в умовах воєнного стану, обстрілів та відключень електроенергії. Але, я вважаю, що ми ухвалили правильне рішення. Ялинка повинна бути. В наших дітей має бути свято. Попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва та Нового року”, – йдеться у дописі Кличка в соцмережах.

Цього року ялинка набагато менша, ніж була раніше, – лише 12 метрів, а не 31 метр, як торік. Гірлянда працюватиме від генератора, а біля ялинки можна буде заряджати гаджети.

Ялинку незламності, як її назвали, прикрасили іграшками минулих років: кулями синього та жовтого кольору та білих голубів, верхівку її вінчає герб України.

Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі не буде.


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