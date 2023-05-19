У Харкові декілька тролейбусів змінять маршрут 20 травн

У Харкові кілька тролейбусів змінять маршрути 20 травня з 10:00 до 14:00 через видалення аварійних дерев.

Тролейбуси припинять рух по вулиці Кузнечній, провулку Лопатинському та провулку Соляниківському, повідомили у міськраді з посиланням на Департамент інфраструктури.

Тролейбуси у цей час курсуватимуть так:

№3: розворотне коло “вул. Дванадцятого Квітня” — вул. Дванадцятого Квітня (у зворотному напрямку: пр. Індустріальний — пр. Героїв Харкова) — пр. Олександрівський — пр. Героїв Сталінграда — пр. Гагаріна — вул. Вернадського — вул. Малом’ясницька — пр. Гагаріна і далі за маршрутом;

№6: розворотне коло “Парк “Зустріч” — пр. Героїв Сталінграда — пр. Гагаріна — вул. Вернадського — вул. Малом’ясницька — пр. Гагаріна і далі за маршрутом;

№49: розворотне коло “вул. Кутаїська” — вул. Тернопільська — Сімферопольське шосе — Мереф’янське шосе — пр. Гагаріна — вул. Вернадського — Гімназійна набережна — вул. Вернадського і далі за маршрутом;

№304: ст. Рогань — вул. Роганська — вул. Луї Пастера — вул. Молодіжна — вул. Дванадцятого Квітня — пр. Олександрівський — пр. Героїв Сталінграда — пр. Гагаріна — вул. Вернадського — Гімназійна набережна — вул. Вернадського і далі за маршрутом.