У Житомирі підлітка уразило струмом у тролейбусі

29 грудня до поліції надійшло повідомлення від медиків про звернення 16-річного житомирянина з електротравмою. Подія сталася під час посадки юнака до тролейбуса.

Про це повідомили в ГУНП в Житомирській області.

Встановлено, що на зупинці громадського транспорту юнак зайшов до тролейбуса. За словами хлопця, коли він став на сходи та взявся за поручень, відчув удар струмом.

Реклама

Реклама

“Після цього він вийшов з транспортного засобу та повідомив про подію рідних, з якими пізніше звернувся до лікарні”, – розповіли в поліції.

Юнак перебуває під наглядом медиків.

Обставини події встановлюють слідчі. Попередня кваліфікація – ст. 287 КК України. Транспортний засіб поліцейські вилучили.