Черги на зупинках та шалені ціни на таксі: наслідки знеструмлення Києва

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ 10 жовтня збільшилася до 12 людей. У столиці частково відсутні електро- та водопостачання, зупинено частину транспорту та змінено роботу метро. Кияни повідомляють про черги на зупинках транспорту та шалені ціни на таксі.

Про це повідомили в Київській міській раді.

Через наслідки російської атаки на Київ та відсутність електро- і водопостачання частина міських шкіл і дитсадків перейшла у режим роботи Пунктів незламності.

У Печерському районі пошкоджено житловий будинок, перекрито зʼїзд із бульвару Лесі Українки на бульвар Миколи Міхновського в напрямку станції метро “Либідська”.

Через відсутність електроенергії тимчасово не працює частина трамвайних і тролейбусних маршрутів, на що миттєво відреагували таксисти.

Метрополітен працює зі змінами: червона лінія курсує між станціями “Академмістечко” – “Лісова”, зелена — між “Сирцем” і “Видубичами”, ділянка між “Славутичем” і “Червоним хутором” наразі закрита. Час очікування поїздів становить 6–7 хвилин.

Енергетики продовжують роботи з відновлення енергопостачання у столиці.