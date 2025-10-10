        Суспільство

        Черги на зупинках та шалені ціни на таксі: наслідки знеструмлення Києва

        Галина Шподарева
        10 Жовтня 2025 10:10
        Черга на зупинці у Києві / Фото: Obozrevatel.ua
        Черга на зупинці у Києві / Фото: Obozrevatel.ua

        Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ 10 жовтня збільшилася до 12 людей. У столиці частково відсутні електро- та водопостачання, зупинено частину транспорту та змінено роботу метро. Кияни повідомляють про черги на зупинках транспорту та шалені ціни на таксі.

        Про це повідомили в Київській міській раді.

        Через наслідки російської атаки на Київ та відсутність електро- і водопостачання частина міських шкіл і дитсадків перейшла у режим роботи Пунктів незламності.

        У Печерському районі пошкоджено житловий будинок, перекрито зʼїзд із бульвару Лесі Українки на бульвар Миколи Міхновського в напрямку станції метро “Либідська”.

        Через відсутність електроенергії тимчасово не працює частина трамвайних і тролейбусних маршрутів, на що миттєво відреагували таксисти.

        Метрополітен працює зі змінами: червона лінія курсує між станціями “Академмістечко” – “Лісова”, зелена — між “Сирцем” і “Видубичами”, ділянка між “Славутичем” і “Червоним хутором” наразі закрита. Час очікування поїздів становить 6–7 хвилин.

        Енергетики продовжують роботи з відновлення енергопостачання у столиці.

        Транспортний колапс у Києві / Фото: Obozrevatel.ua

