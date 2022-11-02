Суспільство

У харківському метро тимчасово зупинили рух на двох лініях 2 листопада Харківський метрополітен тимчасово призупинив рух на Холодногірсько-заводській та Салтівській лініях. Про це повідомила пресслужба комунального підприємства. Про відновлення руху у метрополітені додатково повідомлять. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал