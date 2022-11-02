У харківському метро тимчасово зупинили рух на двох лініях

2 листопада Харківський метрополітен тимчасово призупинив рух на Холодногірсько-заводській та Салтівській лініях.
Про це повідомила пресслужба комунального підприємства.
Про відновлення руху у метрополітені додатково повідомлять.
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2 листопада Харківський метрополітен тимчасово призупинив рух на Холодногірсько-заводській та Салтівській лініях.
Про це повідомила пресслужба комунального підприємства.
Про відновлення руху у метрополітені додатково повідомлять.
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