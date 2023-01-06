Суспільство

У «Дії» тепер можна отримати витяг із Єдиного державного реєстру

6 Січня 2023 17:09
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дія

На порталі «Дія» відтепер можна отримати витяг із Єдиного державного реєстру (ЄДР). Раніше для цього потрібно було звертатися до реєстратора, нотаріуса чи у ЦНАП.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Подати заяву на отримання витягу можна тут. Для отримання цієї послуги офлайн треба було сплатити 100 гривень і чекати добу. Водночас у Мінцифрі запевняють, що в «Дії» цей документ нададуть миттєво. Вартість такої послуги — 100 гривень.

Витяг із ЄДР підтверджує, що людина займається бізнесом або робила це раніше. Також він потрібен для участі в тендерах, укладання договорів та отримання банківських послуг.


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