У Берліні суд поновив заборону російських прапорів на 9 травня

У Берліні Вищий адміністративний суд розглянув оскарження поліції та ухвалив рішення: 9 травня на радянських меморіалах заборонені російські та радянські прапори, а також георгіївські стрічки.

Про це пише Tagesspiegel.

Суд визнав правдивим прогноз поліції, що символіка може призвести до насильства з огляду на війну росії проти України. Це рішення є остаточним.

Напередодні Берлінський адміністративний суд скасував заборону на російські прапори та символіку 9 травня. Поліція це оскаржувала.