Суспільство

Сили оборони здійснили рейд на лівий берег Дніпра, – ISW

9 Серпня 2023 06:55
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війна

Українські сили, ймовірно, здійснили обмежений рейд через річку Дніпро та висадилися на східному березі Херсонської області. Наразі незрозуміло, чи вдалося українським військовим закріпитися на лівому березі річки, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

В інституті зазначили, що 8 серпня кілька російських провоєнних блогерів заявили, що українські сили висадили до 7 катерів, кожен з яких перевозив 6-7 осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері, прорвали російську оборону та просунулися вглиб на 800 метрів.

Зазначається, що, згідно з повідомленням одного з російських “воєнкорів”, нещодавно російське командування передислокувало підготовлений підрозділ десантників з району Козачих Лагерів до Запорізької області, замінивши їх мобілізованими, чим послабило російську оборону в цьому районі.

В ISW стверджують, що так званий глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо применшив досягнення українського десанту, заявивши, що російська артилерія відбила атаку українських катерів.

“Однак більшість відомих російських провоєнних блогерів стверджують, що українським військам вдалося висадитися на східному березі, перш ніж російські сили почали застосовувати стрілецьку зброю. Сальдо, ймовірно, цілеспрямовано намагався спростувати заяви про українську присутність у цьому районі, щоб уникнути паніки в без того неспокійному російському інформаційному просторі”, – зазначили аналітики інституту.

В ISW наголосили, що продовжуватимуть надавати консервативну оцінку ситуації на східному березі Херсонської області, допоки не отримають візуального підтвердження тривалої української присутності поблизу Козачих Лагерів або інших населених пунктів на східному березі.

Зазначається, що аналітики інституту наразі не бачили візуальних доказів, які б свідчили про наявність значної кількості українських військових або техніки в районі Козачих Лагерів.

“Поки що з російських повідомлень можна зробити висновок, що українські сили здійснили обмежений рейд через річку, а не більш масштабну операцію. Українські офіційні особи на даний момент не коментували операції в цьому районі”, – додали в ISW.


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