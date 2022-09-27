Суспільство

Росіянам почали вручати повістки на кордоні з Грузією

27 Вересня 2022 15:45
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росія, мобілізація

Громадяни Росії, які підлягають призову та хочуть виїхати з країни, вже почали отримувати повістки на кордоні з Грузією.

Про це повідомляють росЗМІ.

“На кордоні з Грузією працює оперативна група по призову, серед них представники військкомату та органи представницької влади. Вони на виїзді перевіряють, чи військовозобов’язана людина, чи підлягає призову. Якщо є дані про те, що підлягає призову, то в цьому випадку їй вручають повістку”, – заявив співрозмовник російського видання.

При цьому в Міноборони РФ сьогодні, 27 вересня, заявляли, що ще не зверталися до держорганів Грузії, Казахстану та інших країн з проханням про примусове повернення громадян Росії, які там знаходяться.


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