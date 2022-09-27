Суспільство

Росія мобілізує інтелігенцію з центральних регіонів своєї території, — розвідка

27 Вересня 2022 20:29
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мобілізація, росія

В українській розвідці повідомили, що через війну росії проти України керівництво країни-агресора вже істотно зменшило чисельність представників своїх малих народів.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Там зазначили, що серед убитих окупантів трохи менше ніж 40% були представниками неслов’янських етнічних груп. Так, у п’ятірку регіонів із найбільшою кількістю жертв увійшли республіки Дагестан і Бурятія, Краснодарський край, Башкортостан і Волгоградська область.

За інформацією ГУР, у цифрах прослідковується непропорційне співвідношення: кількість загиблих солдатів із бідних регіонів росії, де проживають етнічні спільноти, значно вища, ніж із розвинених.

За оцінками розвідників, після оголошення в росії мобілізації мапа смертності у регіонах значно зміниться. У розвідці кажуть, що повістки отримують тисячі представників інтелігенції та приватного бізнесу з центральних регіонів рф та промислових підприємств-гігантів.

«Остаточно знищивши громадян, які можуть усвідомлювати крах російської державності, кремлівський диктатор сподівається позбутися протестів проти війни та безглуздої загибелі сотень тисяч росіян», — заявили в ГУР.


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