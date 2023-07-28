Суспільство

Рада звільнила від податків імпорт антидронових рушниць та тепловізорів

28 Липня 2023 11:57
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рада

Верховна рада ухвалила два закони щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони. Від податків звільнили імпорт антидронових рушниць та тепловізорів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроектом №9467 імпорт звільнюється від ПДВ, законопроектом №9468 – від ввізного мита.

Від податків звільняються наступні товари:

  • тепловізійні біноклі,
  • монокуляри та бінокуляри,
  • прилади нічного бачення (біноклі та монокуляри),
  • далекоміри.

Як зазначив Железняк, на етапі підготовки до текстів законопроектів також додали антидронові рушниці.


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