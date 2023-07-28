Рада звільнила від податків імпорт антидронових рушниць та тепловізорів

Верховна рада ухвалила два закони щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони. Від податків звільнили імпорт антидронових рушниць та тепловізорів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроектом №9467 імпорт звільнюється від ПДВ, законопроектом №9468 – від ввізного мита.

Від податків звільняються наступні товари:

тепловізійні біноклі,

монокуляри та бінокуляри,

прилади нічного бачення (біноклі та монокуляри),

далекоміри.

Як зазначив Железняк, на етапі підготовки до текстів законопроектів також додали антидронові рушниці.