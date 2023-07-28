Рада звільнила від податків імпорт антидронових рушниць та тепловізорів

Верховна рада ухвалила два закони щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони. Від податків звільнили імпорт антидронових рушниць та тепловізорів.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Законопроектом №9467 імпорт звільнюється від ПДВ, законопроектом №9468 – від ввізного мита.
Від податків звільняються наступні товари:
- тепловізійні біноклі,
- монокуляри та бінокуляри,
- прилади нічного бачення (біноклі та монокуляри),
- далекоміри.
Як зазначив Железняк, на етапі підготовки до текстів законопроектів також додали антидронові рушниці.