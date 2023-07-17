Рада оборони Харківщини оголосила про обов’язкову евакуацію дітей з прикордонних територій

Влада Харківської області ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію дітей із 9 населених пунктів Вовчанської громади Чугуївського району.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що на прикордонні громади постійно є загроза для місцевих жителів, оскільки російські війська обстрілюють ці території з артилерії, авіації та мінометів.

«Саме з цих підстав ми оголосили примусову евакуацію дітей з деяких населених пунктів цієї територіальної громади», — каже Синєгубов.

Очільник ОВА розповів, що деякі люди не хочуть виїжджати, саме тому евакуація є обов’язковою.

«Оскільки для нас безпека людей, і зокрема дітей, це важливо, звичайно, ми маємо вживати таких заходів, щоб у наших підрозділів національної поліції було ще більше важелів впливу», — пояснив Синєгубов.

Наразі на території Вовчанської громади перебувають 194 дитини, з них 144 — у Вовчанську. Їх мають евакуювати на більш безпечні території Харківщини разом щонайменше з одним з батьків або іншим опікуном. Евакуйовані родини отримають тимчасове житло, гуманітарну та іншу допомогу. Крім того, для дітей організують освітній процес.

Станом на ранок 17 липня 43 дитини вже евакуювали.