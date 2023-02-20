Рабів до раю не пускають, українці хочуть і будуть жити лише у вільній державі, – Зеленський у День пам’яті Героїв Небесної Сотні

Сьогодні, 20 лютого, в Україні відзначають День пам’яті Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за Україну й українців у час Революції Гідності.

На честь цього президент Зеленський опублікував звернення.

Він зазначив, що попри те, що Революція Гідності вже завершилася, боротьба за незалежність триває. За його словами, “міцність і сила духу базуються на міцності й силі багатьох українців, які не здавалися, які мріяли та діяли заради того, щоб Україна жила”.

“Через дев’ять років після Революції Гідності битва за нашу незалежність триває. За самостійну, вільну й сильну Україну, європейську й демократичну, незалежну й цілісну. І жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію українських героїв. Рабів до раю не пускають. Це сенс українського тлумачення волі. Це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться”, – сказав глава держави.

“Настає час, і голоси мільйонів зливаються в єдиний голос народу, що каже: українці хочуть і будуть жити лише у вільній державі. У своїй Україні. Яка неодмінно збережеться. І яка неодмінно збереже свободу”, – також додав він.