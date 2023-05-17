Patriot не можна знищити якимось “Кинджалом” – Ігнат

Спікер Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат закликав українців не перейматися за долю ЗРК Patriot, коментуючи в ефірі телемарафону повідомлення про його нібито пошкодження російською ракетою “Кинджал”.

“Не турбуйтеся про долю “Патріота”. Patriot – це комплекс батарей, дивізіон, система… Усі по-різному називають і ніхто не може зрозуміти, насправді, з чого він складається”, – сказав Ігнат.

Він пояснив, що дивізіон – це командний пункт, в якому бойова обслуга відстежує повітряні цілі, отримує інформацію про повітряну обстановку в зоні своєї відповідальності та відпрацьовує повітряні цілі. Може працювати в ручному, напівавтоматичному та автоматичному режимі.

“Саме автоматичний режим роботи Patriot дозволяє йому без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було тієї ночі”, – розповів Ігнат.

Крім того, у Patriot є радар, який забезпечує інформацію і знаходиться на відстані від дивізіону.

І нарешті Patriot має до восьми пускових установок, у кожній з яких – по чотири транспортно-пускових контейнери, які також розташовані на певній відстані і забезпечують вже бойову роботу – пуски ракет.

“Це власне і є Patriot. Знищити систему якимось там “Кинджалом” – це неможливо. Тому все, що вони розповідають, нехай залишиться в архіві їхньої пропаганди”, – заявив речник Повітряних сил.