Суспільство

Окупанти намагалися атакувати Київ “шахедами”, ППО знищила всі цілі

25 Липня 2023 07:05
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ппо

Сили протиповітряної оборони України виявили і збили усі повітряні цілі, які вночі 25 липня намагалися атакувати Київ.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

“Цієї ночі ворог атакував Київ ударними БпЛА. Тривога тривала 3 години. Попередньо противник застосував іранські баражуючі боєприпаси типу “Shahed”. Це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць.

Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва”, – повідомив Попко.


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