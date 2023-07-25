Окупанти намагалися атакувати Київ “шахедами”, ППО знищила всі цілі

Сили протиповітряної оборони України виявили і збили усі повітряні цілі, які вночі 25 липня намагалися атакувати Київ.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

“Цієї ночі ворог атакував Київ ударними БпЛА. Тривога тривала 3 години. Попередньо противник застосував іранські баражуючі боєприпаси типу “Shahed”. Це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць.

Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва”, – повідомив Попко.