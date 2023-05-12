На Запорізькій АЕС суттєво скоротилася кількість персоналу, – МАГАТЕ

На Запорізькій атомній електростанції суттєво скоротилася кількість персоналу.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, Запорізька АЕС все ще має достатньо необхідного персоналу для нинішнього скороченого рівня експлуатації, але триваюча нестача працівників може негативно вплинути на ядерну безпеку та захист.

“Обслуговувати цю велику атомну електростанцію протягом тривалого періоду, маючи лише необхідний персонал, неможливо. Безпека заводу, навіть у зупиненому стані, вимагає належного обслуговування обладнання, а також виконання інших регулярних і важливих робіт. Викликає занепокоєння те, що встановлена ​​програма технічного обслуговування не виконується вже багато місяців”, – зазначив Гроссі.

Минулого тижня почалася “евакуація” жителів Енергодара, де проживає більшість працівників станції, що створило додаткову невизначеність щодо ситуації з персоналом.

До того ж минулого тижня скоротилася кількість персоналу через період недавніх відпусток і поточну ситуацію в регіоні. При цьому керівництво станції зазначило, що пріоритетом залишається наявність достатньої кількості персоналу для виконання всіх відповідних нормативних вимог, включаючи з ядерної та промислової безпеки.

Гроссі висловив стурбованість тим, що складна ситуація з кадрами може вплинути на здатність ЗАЕС належним чином підтримувати системи, важливі для ядерної безпеки.

“У середньостроковій та довгостроковій перспективі це збільшує ризик ядерної аварії та пов’язаних з нею наслідків для населення та навколишнього середовища. Повинен бути персонал, щоб належним чином обслуговувати Запорізьку атомну електростанцію та забезпечувати її постійний безпечний стан”, – сказав гендиректор МАГАТЕ.