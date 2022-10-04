Суспільство

На Сахаліні сім’ям мобілізованих росіян обіцяють рибу

4 Жовтня 2022 12:51
53
росія

Родичі мобілізованих жителів російського Сахаліну отримають по 5 кг риби на людину в рамках підтримки від держави.

Про це заявив керівник регіонального виконкому “Єдиної Росії” Михайло Шувалов.

“Уряд Сахалінської області домовився з рибопромисловцями, і на Сахалінську область виділено близько 9 тонн свіжомороженої риби. Це камбала, минтай, кета. І найближчим часом наші волонтери, приблизно 180 осіб по всій території Сахалінської області, у сім’ї мобілізованих жителів принесуть приблизно 5-6 кілограмів на людину.

Найближчим часом у сім’ях з’явиться риба”, – сказав він.

Шувалов уточнив, що це один із заходів підтримки сімей мобілізованих, а не єдиний.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

РасПУТИН: почему его не убивают
Александр КИРШ

Если бы таких в россии было больше, это была бы Россия
Віталій ПОРТНИКОВ

Держите его семеро
Арсен АВАКОВ

Впереди непростая зима
усі думки
ТОП-новини
4 Жовтня 2022 15:30
150

На Херсонщині звільнена низка населених пунктів
4 Жовтня 2022 16:50
32

Зеленський визнав нікчемними укази Путіна
4 Жовтня 2022 16:10
43

Директор ЦРУ: Путін може бути “досить небезпечним і безрозсудним”, якщо його загнати в кут
4 Жовтня 2022 15:12
94

Новий Генплан Харкова представлятимуть на комісії ООН
4 Жовтня 2022 14:50
105

Чеський танк для ЗСУ назвали “Томаш”
Останні новини
усі новини