На Сахаліні сім’ям мобілізованих росіян обіцяють рибу

Родичі мобілізованих жителів російського Сахаліну отримають по 5 кг риби на людину в рамках підтримки від держави.

Про це заявив керівник регіонального виконкому “Єдиної Росії” Михайло Шувалов.

“Уряд Сахалінської області домовився з рибопромисловцями, і на Сахалінську область виділено близько 9 тонн свіжомороженої риби. Це камбала, минтай, кета. І найближчим часом наші волонтери, приблизно 180 осіб по всій території Сахалінської області, у сім’ї мобілізованих жителів принесуть приблизно 5-6 кілограмів на людину.

Найближчим часом у сім’ях з’явиться риба”, – сказав він.

Шувалов уточнив, що це один із заходів підтримки сімей мобілізованих, а не єдиний.