Суспільство

На окупованій Луганщині рашисти хочуть мобілізувати все місцеве чоловіче населення призовного віку

22 Березня 2023 17:24
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окупація, мобілізація

На тимчасово окупованій території України російські окупанти продовжують примусові мобілізаційні заходи.

Про це розповіла заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

“Зокрема у н. п. Старобільськ, Щастя, Новоайдар, Нижньотепле, Новопсков Луганської області оголошено черговий етап масштабної військової підготовки російських окупаційних військ з проведенням у цьогорічний весняно-літній період мобілізаційних навчань (тренувань)”, – повідомила Маляр.

Заступниця міністра зауважила, що до участі в зазначених мобілізаційних заходах російськими окупантами передбачається призвати все місцеве чоловіче населення призовного віку (насамперед тих, які отримали громадянство рф та так званої лнр).

При цьому окупанти для мотивування потенційних призовників до служби в російських окупаційних військах обіцяють передавати їм примусово відчужене житло громадян України, які вимушено залишили тимчасово окуповану територію.

“У свою чергу, чоловіки, усвідомлюючи перспективу потрапити на фронт після проходження військової підготовки, звільняються з роботи та змінюють місце проживання”, – додала Ганна Маляр.


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