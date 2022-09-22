Суспільство

Мобілізація в РФ не вплине на хід війни у найближчі місяці, – ISW

22 Вересня 2022 07:07
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Оголошена президентом Росії Володимиром Путіним часткова мобілізація не матиме суттєвого впливу на хід війни в Україні у найближчі місяці.

Оголошення Путіна про часткову мобілізацію відобразило багато проблем, з якими Росія стикається під час її невдалого вторгнення в Україну. Москва навряд чи зможе вирішити їх у найближчі місяці”, – переконані аналітики ISW.

В ISW пояснили, що наказ диктатора мобілізувати частину “підготовленого” резерву РФ, тобто осіб, які пройшли строкову службу, протягом місяців не створить значної бойової сили агресора.

“Цього може бути достатньо лише для того, аби у 2023 році підтримувати нинішній рівень російської військової сили, компенсуючи втрати, хоча навіть це ще не ясно”, – зауважили фахівці.

Отже, в Інституті вивчення війна зробили дійшли висновку, що часткова мобілізація у Росії не зможе перешкодити можливості України звільнити від окупантів більшу частину своїх територій до зими.


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