Міноборони планує використовувати Prozorro для закупівель, – Резніков

Міністерство оборони планує поширити практику закупівель через платформу Prozorro на види товарів, які не підпадають під обмеження, передбачені правовим режимом воєнного стану.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Укрінформ.

“Хочу звернути увагу, що чинне законодавство не зобов’язує Міністерство оборони закуповувати будь-що для Збройних сил України через систему Prozorro. На конкурентних засадах, але тільки в закритому режимі, тому що цього вимагає правовий режим воєнного стану. Але ми проаналізували законодавство. Побачили, що за напрямом ресурсного забезпечення, наприклад харчування, одяг і так далі, ми можемо навіть під час воєнного стану вийти на більш прозорі і зрозумілі конкурентні платформи”, – зазначив Резніков.

За його словами, Міноборони повернулося на Prozorro і вже провело завдяки цій системі чергову закупівлю послуги з харчування для великої кількості військовослужбовців ЗСУ.

“Тому я вважаю, що це позитивне зрушення, і ми зараз максимально підемо по всіх інших видах закупівель, які не передбачають режиму “таємно”, – повідомив міністр.