Компанія OceanGate заявила, що п’ятеро членів екіпажу батискафу “Титан” загинули

Компанія OceanGate заявила, що за її даними, п’ятеро людей, які знаходилися на борту батискафу “Титан”, загинули.

Заяву компанії публікує CNN.

“Ми вважаємо, що наш генеральний директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд та його син Сулеман Давуд, Хеміш Хардінг та Пол-Анрі Нарголе, на жаль, загинули”, – йдеться у заяві компанії.

“Ці люди були справжніми дослідниками, яких поділяв особливий дух пригод та глибока пристрасть до дослідження та захисту світових океанів”, – йдеться у заяві. “Наші серця з цими п’ятьма душами і кожним членом їхніх сімей у цей трагічний час. Ми сумуємо про втрату життів і радість, яку вони принесли всім, кого знали”.

Дещо раніше з’явилися повідомлення, що при обстеженні океанського дна в районі занурення зниклого батискафа “Титан” виявлені уламки, які, можливо, є його опорною рамою та кормовим люком.