Суспільство

У районі зникнення “Титану” виявлено уламки, імовірно від батискафу – Sky News

22 Червня 2023 21:38
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туризм

Під час обстеження океанського дна в районі занурення зниклого батискафа “Титан” виявлено уламки, які, можливо, є його опорною рамою та кормовим люком.

Про це повідомляє Sky News.

Медіа посилається на експерта-рятівника Девіда Мірнса, який особисто знайомий із двома з п’яти осіб, які були на борту “Титану”. Мірнс отримав повідомлення, що виявлено “поле уламків” і попередньо впізнано два фрагменти батискафа, – опорну раму і задній люк, – але корпус поки не знайдено.

Мірнс сказав Sky News, що фахівці зазвичай не використовують такі фрази, як “поле уламків”, якщо є шанси на порятунок.

Офіційного підтвердження інформації, яку повідомив Мірнс, наразі немає.

Розвідка в районі зникнення “Титану” проводилася за допомогою керованого з поверхні підводного пошукового модуля, який оснащений камерами та гідролокатором.

Оскільки “Титан” повинен був спуститися до залишків “Титаніка”, що лежали на дні, а в цьому районі безліч уламків загиблого в 1912 році трансатлантичного лайнера, проте ця зона добре обстежена за минулі десятиліття.


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