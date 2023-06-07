Суспільство

Із Херсона та області вже евакуювали майже 1900 людей

7 Червня 2023 19:50
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каховка

Станом на вечір 7 червня Україні вдалося евакуювати з Херсона та області 1894 людей. Підтопленими залишаються 30 населених пунктів, більшість із них — на підконтрольній Україні території.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в етері телемарафону.

«Наразі з Херсона та Херсонської області нашими рятувальниками, поліцейськими та волонтерами евакуйовано 1894 громадян, евакуація продовжується», — сказав він.

Міністр зазначив, що евакуаційні дії триватимуть аж до заходу сонця, а завтра зранку відновляться.

Наразі залишаються в зоні підтоплення 30 населених пунктів, 20 із них перебувають на підконтрольній Україні території, 10 — на тимчасово окупованій території.

«І дійсно, на лівому березі Дніпра окупанти взагалі не евакуюють людей і залишили їх напризволяще. Тому ми зараз звернулися і до міжнародних організацій та виробляємо план, яким чином максимально зробити все, щоб наші громадяни могли врятувати своє життя та здоров’я», — підкреслив Клименко.

Водночас із Баштанського району Миколаївської області, де підтоплено 12 населених пунктів, евакуювали 166 громадян. За словами міністра, МВС постійно відстежує ситуацію у Дніпропетровській та Миколаївській областях і допоможе всім, хто цього потребує.

За даними Клименка, на евакуаційні роботи в самому лише Херсоні залучили 50 плавзасобів: зокрема вивозять громадян, які відучора виявилися заблокованими у приватних будинках мікрорайону Острів, «де зараз найтривожніша ситуація». Рятувальники вивозять не лише людей, а й тварин, відзначив міністр.


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