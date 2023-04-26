Суспільство

ГУР купує деякі продукти вдвічі дешевше, ніж Міноборони — «Наші гроші»

26 Квітня 2023 15:43
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розвідка, армія

Головне управління розвідки, згідно з даними публічних закупівель, купує деякі продукти для військових частин значно дешевше, ніж Міністерство оборони України.

Про це повідомили «Наші гроші» з посиланням на ціни, оприлюднені на порталі Prozorro.

З 24 квітня на Prozorro на вимогу закону почали публікували закупівельні ціни військових частин. Згідно з оприлюдненими даними, військова частина А1225, що є частиною забезпечення ГУР, оприлюднила звіти про закупівлі харчів, спорядження та автозапчастин на 16 мільйонів гривень.

«Ми порівняли ціни харчів з тими, що містяться у вже «виправлених» та знижених контрактах Міноборони. І маємо разючі відмінності», — написали розслідувачі.

Зокрема, співробітники ГУР купили минтай по 69 гривень за кіло, тоді як Міноборони — по 120 гривень. Це найменша ціна за всіма контрактами, у тому числі на постачання харчів військовим, що дислоковані у далекому від лінії фронту Києві.

Тим часом рис у ГУР навіть дешевший від роздрібних цін магазинів — 26 гривень за кілограм. У відомства натомість — від 59 гривень. Морква: 12 гривень проти 28 грн.


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