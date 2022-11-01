Харківський метрополітен збільшив інтервали руху потягів до 20 хвилин

Харківський метрополітен попереджає пасажирів про можливі труднощі через нестабільну ситуацію з електропостачанням.

“Рух Холодногірсько-Заводською лінією Харківського метрополітену відновлено.

На цей час інтервали руху поїздів лініями метрополітену тимчасово складатимуть 20 хвилин.

Також інформуємо, що через нестабільну сітуацію у мережі обленерго можливі тимчасові труднощі з перевезенням пасажирів лініями метрополітену”, – повідомили у метрополітені.

Пасажирів просять із розумінням ставитися до ситуації.