Харківський метрополітен збільшив інтервали руху потягів до 20 хвилин

Харківський метрополітен попереджає пасажирів про можливі труднощі через нестабільну ситуацію з електропостачанням.
“Рух Холодногірсько-Заводською лінією Харківського метрополітену відновлено.
На цей час інтервали руху поїздів лініями метрополітену тимчасово складатимуть 20 хвилин.
Також інформуємо, що через нестабільну сітуацію у мережі обленерго можливі тимчасові труднощі з перевезенням пасажирів лініями метрополітену”, – повідомили у метрополітені.
Пасажирів просять із розумінням ставитися до ситуації.
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