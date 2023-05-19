Британська розвідка: вибух залізничного полотна у Криму порушить постачання ракет флоту РФ

Розвідка Великої Британії вважає, що підрив залізниці в Криму може вплинути на доставлення зброї для Чорноморського флоту Росії, зокрема, ракетних комплексів “Калібр”.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії.

За даними розвідки, РФ спробує якнайшвидше відновити лінію, але цей інцидент ускладнить доставлення товарів і, можливо, зброї, зокрема, крилатих ракет “Калібр” російському флоту.

“Будь-яка диверсія в цій чутливій сфері ще більше посилить занепокоєння Кремля щодо його здатності захистити інші ключові об’єкти інфраструктури в Криму. Півострів зберігає життєво важливу психологічну та логістичну роль у забезпеченні війни Росії в Україні”, – йдеться в заяві.