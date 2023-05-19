Суспільство

Британська розвідка: вибух залізничного полотна у Криму порушить постачання ракет флоту РФ

19 Травня 2023 10:11
28
читать на русском →
війна

Розвідка Великої Британії вважає, що підрив залізниці в Криму може вплинути на доставлення зброї для Чорноморського флоту Росії, зокрема, ракетних комплексів “Калібр”.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії.

За даними розвідки, РФ спробує якнайшвидше відновити лінію, але цей інцидент ускладнить доставлення товарів і, можливо, зброї, зокрема, крилатих ракет “Калібр” російському флоту.

“Будь-яка диверсія в цій чутливій сфері ще більше посилить занепокоєння Кремля щодо його здатності захистити інші ключові об’єкти інфраструктури в Криму. Півострів зберігає життєво важливу психологічну та логістичну роль у забезпеченні війни Росії в Україні”, – йдеться в заяві.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Травня 2023 08:20
120

Повітряні сили знищили три “Калібри” і 16 безпілотників
19 Травня 2023 09:47
79

До України повернулася ще одна дитина, викрадена РФ
19 Травня 2023 07:27
19

На 4 напрямках фронту за добу сталося 29 бойових зіткнень, найгарячіші бої – за Бахмут та Мар’їнку, – Генштаб
19 Травня 2023 07:04
81

Ексголову Верховного суду Князєва заарештували
19 Травня 2023 06:54
107

США дозволять партнерам передавати Україні F-16 – CNN
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
усі думки