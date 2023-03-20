Авдіївка найближчим часом може стати “другим Бахмутом”

Авдіївка, що на Донеччині, може стати “другим Бахмутом”. Наразі російські загарбники намагаються оточити місто.

Про це заявив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

За його словами, найближчим часом ситуація в Авдіївці може стати схожою, як у Бахмуті.

Як розповів Дмитрашківський, зараз ворог постійно намагається оточити Авдіївку. Це підтвердили й британські розвідники.

Я згоден з колегами з Британії, що Авдіївка може найближчим часом стати другим Бахмутом – це так і є. Однак хочу сказати, що не все так гаразд у російських підрозділах, які атакують на цьому напрямку,

– зазначив він.

Так, на зазначеному напрямку за минулу добу російські терористи втратили близько трьох рот особового складу. Таким чином, Збройні Сили України завдають потужних втрат окупантам.

Дмитрашківський додав, що штурми Авдіївки є однотипними та передбачуваними – загарбники атакують з однієї і тої ж “посадки”. До того ж ворог в останні три дні використовує останні резерви.

Ситуація в Авдіївці: що кажуть у британській розвідці

Розвідники заявили, що за останні три тижні російські війська досягли повзучих успіхів навколо контрольованого Україною міста Авдіївки на Донбасі.

За словами аналітиків, російська операція в основному проводилася силами 1-го армійського корпусу псевдореспубліки “ДНР”.

У розвідці вважають, що розгалужений комплекс Авдіївського коксохімічного заводу, ймовірно, буде розглядатися як особливо захисна ключова місцевість у ході битви.

Аналітики зауважили, що тактично ситуація подібна до тієї, що у місті Бахмут. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід перебувають під дедалі більшою загрозою через російську операцію з охоплення.