Політика

Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців ще на рік 

21 Лютого 2024 14:55
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Словаччина
Прапор Словаччини / Getty Images

У середу, 21 лютого, уряд Словаччини погодив постанову про продовження терміну дії тимчасового притулку для українців, які через війну переїхали до країни.

Про це пише SME, передає Еспресо.

Відповідно до рішення словацького уряду тимчасовий притулок для українців буде продовжено до 4 березня 2025 року.

Зазначається, що українці можуть оновити документ через електронні служби міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки.

Статус тимчасового притулку дозволяє біженцям працювати на території Словаччини, здобувати середню та вищу освіту, відвідувати школу, мати доступ до медичної допомоги та житла, а також дає право на матеріальну допомогу в разі потреби.


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