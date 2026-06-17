SkyFall вперше показав “довгий” P1-SUN для боротьби з “шахедами”

Українська компанія SkyFall на міжнародній виставці озброєнь Eurosatory 2026 у Парижі вперше представила нову версію FPV-дрона-перехоплювача P1-SUN (у ЗСУ його називають “пісюн”), яка отримала назву P1-SUN Long.

Про це повідомляє Defense Express.

За даними видання, нова модифікація має суттєво покращені характеристики порівняно з попередньою версією. Зокрема, дальність польоту P1-SUN Long становить до 33 км, практична стеля — до 9 км, маса бойової частини — 800 грамів, а максимальна швидкість перевищує 310 км/год.

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Для порівняння, базова версія P1-SUN мала дальність польоту від 15 до 23 км, стелю до 5 км та швидкість понад 300 км/год.

Однією з головних особливостей новинки став вбудований модуль штучного інтелекту, який здатний самостійно виявляти цілі, супроводжувати їх та утримувати в полі зору. Розробники зазначають, що це дозволяє оператору швидше реагувати на загрози та підвищує ефективність перехоплення повітряних цілей.

У SkyFall повідомили, що система штучного інтелекту працює на базі стандартного процесора, а не спеціалізованих відеокарт, що має забезпечити стабільність виробництва навіть за умов дефіциту високопродуктивних компонентів.

Для навчання алгоритмів компанія використала тисячі годин реальних польотів і симуляцій. Крім того, у випробуваннях застосовувався спеціальний безпілотник, який імітує теплову сигнатуру російського дрона Shahed.

Також P1-SUN Long інтегрований із системою дистанційного керування SkyFall, що дає змогу управляти безпілотником через інтернет. Крім того, розробники реалізували можливість віддаленого оновлення програмного забезпечення та алгоритмів штучного інтелекту навіть безпосередньо в зоні бойових дій.

У компанії стверджують, що новий дрон уже використовується для захисту українського неба. За цей час, за даними SkyFall, за допомогою P1-SUN Long українські військові перехопили десятки російських безпілотників типу Shahed.